Piłkarze Stali Sulęcin spadają do klasy okręgowej po rocznym pobycie w IV lidze. Sulęcinianie przegrali dziś w Starym Kurowie z Meprozetem 1:3, ale nawet gdyby zwyciężyli to i tak nic by im to nie dało wobec remisu Pogoni Skwierzyna.

W meczu jednak dominował Meprozet: w 23 i 28 gole dla tego zespołu zdobył Maciej Sanocki. W 33. nadzieję Stali przywrócił Rafał Kotwica, zdobywając kontaktowego gola, choć chwilę wcześniej wyśmienitej sytuacji na 3:0 dla gospodarzy nie wykorzystał Mateusz Gorgiel.

Stal zaczęła drugą połowę odważnie, ale w 60 minucie za drugą żółtą a w konsekwencji czerwoną kartkę wyleciał z boiska Tomasz Kosmala. Gości dobił w 84 minucie Gorgiel:

Sulęcinianie wskazywali, że spadają w dużej mierze przez bardzo słabą grę na wyjazdach. Na innych stadionach Stal zdobyła tylko 5 punktów:

Wojciech Rosiński (wiceprezes Stali):