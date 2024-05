Bramkarz Oliwier Zych, który jest w gronie czterech bramkarzy powołanych na czerwcowe zgrupowanie przed mistrzostwami Europy, nie zostanie zgłoszony na turniej – zapowiedział selekcjoner Michał Probierz. Jak jednak dodał, piłkarz będzie pomagał w treningach reprezentacji. Na liście znalazło się 29 nazwisk, mimo początkowych zapowiedzi, iż na turniej pojedzie 26 zawodników.

Selekcjoner Michał Probierz ogłosił szeroką kadrę piłkarskiej reprezentacji Polski na zgrupowanie w Warszawie, które rozpocznie się 2 czerwca. Najpóźniej 7 czerwca musi ją ograniczyć do 26 osób. To najważniejsze daty przed zaplanowanym na 11 czerwca wylotem na Euro 2024 do Niemiec.

Probierz ogłosił w środowe południe listę 29 piłkarzy powołanych na rozpoczynające się w niedzielę zgrupowanie przed mistrzostwami Europy.

W szerokiej kadrze powołanych znaleźli się Arkadiusz Milik, który nie był powołany przy okazji dwóch ostatnich zgrupowań. Debiutantem na liście jest zawodnik włoskiej Bologni, Kacper Urbański. Na turnieju zabraknie natomiast m.in. Matty’ego Casha.

W kadrze jest czterech bramkarzy, w tym jeden powołany prawdopodobnie z myślą o pomocy w treningach, który pojedzie też z ekipą do Niemiec, ale nie będzie go w oficjalnej kadrze na ME.

– Powołaliśmy czterech bramkarzy. Zych nie zostanie zgłoszony, ale będzie nam pomagać

– powiedział Probierz, który listę powołanych przedstawił niespodziewanie na konferencji prasowej przed turniejem golfowym, której był gościem.

Wśród golkiperów są Wojciech Szczęsny, Marcin Bułka, Łukasz Skorupski oraz Oliwier Zych, występujący ostatnio w Puszczy Niepołomice.

Oprócz Zycha Probierz powołał trzech piłkarzy z polskiej ekstraklasy – Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin, Bartosza Salamona z Lecha Poznań i Tarasa Romanczuka z Jagiellonii Białystok.

Docelowa kadra na rozpoczynające się 14 czerwca Euro 2024 zostanie uszczuplona do 26 nazwisk po towarzyskim spotkaniu z Ukrainą, które odbędzie się 7 czerwca na stołecznym PGE Narodowym. Tego dnia mija termin zgłaszania ostatecznej listy do UEFA.

Biało-czerwoni udział w ME rozpoczną w niedzielę 16 czerwca od meczu z Holandią w Hamburgu (godz. 15), pięć dni później zagrają z Austriakami w Berlinie, a 25 czerwca – z Francją w Dortmundzie (oba o godz. 18).

POWOŁANIA ????

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił kadrę na czerwcowe zgrupowanie. ?? pic.twitter.com/LMukfdSxzZ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 29, 2024

ME 2024 – najważniejsze daty reprezentacji Polski przed turniejem

Biało-czerwoni wywalczyli awans na Euro 2024 pod koniec marca w barażach, najpierw po wygranej w Warszawie z Estonią 5:1, a następnie w Cardiff z Walią w rzutach karnych 5-4. Po 90 minutach i dogrywce było 0:0.

Od tego momentu PZPN mógł już rozpocząć logistyczne, a sztab szkoleniowy – piłkarskie przygotowania do rozpoczynającego się 14 czerwca turnieju w Niemczech.

Podopieczni Probierza zmierzą się w grupie D kolejno: 16 czerwca z Holandią w Hamburgu, pięć dni później z Austrią w Berlinie, a 25 czerwca z Francją w Dortmundzie. Awans do 1/8 finału wywalczą zwycięzcy i wicemistrzowie sześciu grup oraz cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc.

W środowe południe Probierz ogłosił skład na zgrupowanie w Warszawie. Lista została przedstawiona kilka godzin wcześniej niż spodziewały się media, na dodatek podczas… konferencji prasowej przed turniejem golfowym, której selekcjoner był gościem.

Zgrupowanie rozpocznie się w niedzielę, a dzień wcześniej w stolicy stawi się już sztab reprezentacji.

Probierz podał na razie 29 nazwisk, wśród nich Oliwiera Zycha, który będzie pomagał tylko podczas treningów i nie zostanie zgłoszony do ME.

Biało-czerwoni pierwszy trening przeprowadzą 2 czerwca. Pięć dni później mija termin zgłoszenia do UEFA ostatecznej listy piłkarzy powołanych na turniej. Można umieścić na niej maksymalnie 26 nazwisk i tak właśnie zrobi Probierz.

Polscy piłkarze przed wylotem do Niemiec rozegrają u siebie dwa towarzyskie spotkania – 7 czerwca z Ukrainą i trzy dni później z Turcją.

Komunikat z listą 26 piłkarzy na Euro 2024 zostanie podany do publicznej wiadomości prawdopodobnie późnym wieczorem 7 czerwca (albo już nawet po północy), po meczu z Ukrainą.

Konferencja prasowa selekcjonera po ogłoszeniu ostatecznej kadry na turniej odbędzie się w południe 8 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.

11 czerwca wieczorem Polacy stawią się w Hanowerze, gdzie zamieszkają podczas turnieju. Następnego dnia przeprowadzą tam pierwszy trening.

Wcześniej, bo już 3 czerwca (czyli jeszcze w Warszawie), czekają ich obowiązki wobec UEFA – przede wszystkim sesja fotograficzna. Zrobione wówczas zdjęcia są wykorzystywane np. podczas prezentacji składów na telebimach na stadionach i dla widzów przed telewizorami.

Na przygotowania kadry Probierza do Euro 2024 nie wpłynie natomiast zaplanowany na 1 czerwca w Londynie finał Ligi Mistrzów, ponieważ nie wystąpią w nich reprezentanci Polski. Real Madryt zmierzy się wówczas z Borussią Dortmund. Trzecim bramkarzem BVB jest Marcel Lotka, ale nie otrzymuje powołań do dorosłej reprezentacji Polski (grał w juniorskiej).

Ważne daty dla reprezentacji Polski przed Euro 2024:

01.06: przyjazd sztabu trenerskiego przed zgrupowaniem w Warszawie

02.06: rozpoczęcie zgrupowania reprezentacji w Warszawie

02.06: pierwszy trening reprezentacji w Warszawie

03.06: sesja fotograficzna reprezentacji dla UEFA

07.06: ostatni dzień zgłoszenia kadry na turniej do UEFA

07.06: mecz towarzyski Polska – Ukraina w Warszawie

07/08.06: komunikat ze składem 26-osobowej kadry na Euro 2024

08.06: konferencja prasowa Michała Probierza po ogłoszeniu kadry na Euro 2024

10.06: mecz towarzyski Polska – Turcja w Warszawie

11.06: wyjazd reprezentacji na Euro 2024

12.06: pierwszy trening reprezentacji w Hanowerze

Mecze w grupie D mistrzostw Europy:

16.06: Polska – Holandia (Hamburg)

21.06: Polska – Austria (Berlin)

25.06: Polska – Francja (Dortmund).