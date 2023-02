14 lutego mija kolejna rocznica wyzwolenia Zielonej Góry. Mało już kto pamięta tamte czasy.

Pani Stefania Zawacka jest w winnym grodzie najstarszą powojenną pionierką. Urodziła się w województwie poznańskim. W czasie II wojny została wypędzona wraz z rodziną do Łodzi, a dalej na Zamojszczyznę. Jako osiemnastolatka wraz z rodzicami przyjechała do Zielonej Góry. Nie czuła się „budowniczym nowej Polski”, ale po prostu cieszyła wolnością, uczyła się i pracowała. Swoją energią i dobrocią dzieli się z innymi do dzisiaj. Uważa, że jeszcze ma sporo do zrobienia i nie można marnować żadnej minuty.

Z rodzinnego archiwum.