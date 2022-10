W związku z informacjami o walkach w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, do wojewodów w całym kraju trafiły tabletki zawierające jodek potasu. Wojewodowie rozdysponowują tabletki do poszczególnych samorządów. Ich szefowie opracowują procedury ich dalszej dystrybucji. – Do na też tabletki dotarły i na posiedzeniu wydziału zarządzania kryzysowego ustaliliśmy, jak będziemy je dalej przekazywać – informuje Sebastian Bartczak, wójt Bytnicy.

Tabletki mają trwałość wynoszącą pięć lat. Wójt ma nadzieję, że po tym czasie będzie mógł je nienaruszone oddać do utylizacji.