Profesor Marek Bolanowski, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii USK we Wrocławiu, specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii, konsultant wojewódzki do spraw endokrynologii, ostrzega, by nie brać uprzedzająco tabletek z jodkiem potasu.

W rozmowie z „Gazetą Wrocławską”wyjaśnia, że tylko zwiększa to ryzyko skutków ubocznych. Podobnie niebezpieczne jest wzięcie mniejszej lub większej od zalecanej dawki leku.

Marek Bolanowski podkreśla, że aby był skuteczną ochroną, jodek potasu należy przyjąć od 24 godzin przed potencjalnym kontaktem z promieniowaniem do 8 godzin po nim. Podkreśla, że „nie nadrobimy działania, gdy przeoczymy odpowiedni moment”.

Lekarz wyjaśnia, że przyjęty w odpowiednim czasie preparat zapobiega wychwytowi jodu radioaktywnego przez tarczycę. Promieniotwórczy jod może wywołać na przykład raka tarczycy. Specjalista zastrzega, że tabletka zmniejsza zagrożenie, ale nigdy nie mamy pewności, że nie zachorujemy. Dawkowanie – jak mówi Marek Bolanowski – zależy od wieku. Od dwóch tabletek (100 mg jodu) u dorosłych do 60. roku życia, dzieci powyżej 12. roku życia oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią, do 1/4 tabletki u noworodków.

„Im człowiek młodszy, tym to zagrożenie jest większe. Dla osób starszych te tabletki nie są wskazane. W zaleceniach rządowych podaje się granicę 60 lat, lecz zalecenia bardziej naukowe mówią nawet o granicy 40 lat. Osoby powyżej 40 lat są w mniejszych stopniu zagrożone”

– powiedział ekspert dziennikowi regionalnemu.

Marek Bolanowski ostrzega, że tabletki z jodkiem potasu mogą wywołać nadczynność tarczycy, która z kolei może prowadzić na przykład do migotania przedsionków, groźnego szczególnie dla osób starszych. Nie powinny ich przyjmować między innymi osoby chorujące na nadczynność tarczycy lub choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze oraz pacjenci z zaburzeniem naczyń krwionośnych. Lekarz zachęcił do zapoznania się z ulotką rządową, w której są wymienione leki mogące wchodzić z jodkiem potasu w nieprawidłowe reakcje.

Marek Bolanowski przypomniał, że ochronę przed radioaktywnymi cząsteczkami daje pozostawanie kilka dni w domu w zamkniętych pomieszczeniach oraz spożywanie domowych zapasów i zgromadzonej wody, o których wiadomo, że nie zostały napromieniowane.

Zapoznaj się z ulotką informacyjną dotyczącą jodku potasu i celów jego stosowania.