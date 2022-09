Na terenie żagańskiego Parku Książęcego zorganizowano festyn charytatywny. Mieszkańcy miasta, strażacy chcą w ten sposób pomóc druhowi, który w wyniku wypadku ma uszkodzony rdzeń kręgowy.

Ogniomistrz Mateusz Marchewka ma za sobą kilkanaście lat służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. – Niestety życie pisze scenariusze, nie my sami. Mateusz uległ wypadkowi i teraz sam potrzebuje pomocy – mówi młodszy brygadier Paweł Grzymała:

Jedną z osób zaangażowanych od samego początku w pomoc Mateuszowi jest starszy ogniomistrz Katarzyna Kędziora. – Ten festyn, to zwieńczenie naszych starań, aby pomóc koledze. Od jakiegoś czasy przygotowaliśmy wiele fantów do licytacji. Wszystko po to, aby pomóc w kosztownej rehabilitacji – podkreśla Katarzyna Kędziora:

Na podzamcze przybyło wielu mieszkańców Żagania i pobliskich miejscowości. – Przyszliśmy, aby pomóc. Po prostu – podkreślają:

Dodajmy, że oprócz strażaków w pomoc zaangażowało się między innymi wojsko, Zakład Karny z Krzywańca oraz Straż Graniczna.