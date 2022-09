Rodzinna załoga ze Słupska zwyciężyła w 34. Ogólnopolskim Rajdzie Honorowych Dawców Krwi PCK, jaki dziś zakończył się w Sławie. Jego uczestnicy mieli do pokonania trasę ze Sławy do Kalska i z powrotem, ale po drodze mieli do pokonania różne niespodzianki. – Liczy się dobra zabawa – powiedział Mieczysław Trocki, szef zwycięskiej drużyny.

Niepełnosprawny Grzegorz Halor z Tychów otrzymał nagrodę za najlepsze poczucie humoru.

– Konkurencje wymyślają sędziowie, którzy oceniają wiedzę i sprawność uczestników – powiedział Janek Kowalczyk, komandor rajdu.

Każda z osiemnastu drużyn otrzymała nagrody, które ufundowali sponsorzy.