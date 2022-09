Mieszkańcy Żagania oddają głosy na zadania do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Łączna suma do podziału, to 625 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, głosować można na 9 pomysłów. Są one podzielone na zadania inwestycyjne, jak i tak zwane działania miękkie. – To zadania zakwalifikowane przez komisję i spełniające wszystkie formalne wymogi – mówi rzeczniczka magistratu Agnieszka Zychla:

– Oczywiście wnioski można oddać także w formie papierowej. Od decyzji mieszkańców zależy, które z propozycji zostaną zrealizowane w przyszłym roku – podkreśla Agnieszka Zychla:

Dodajmy, że na żagański budżet obywatelski głosować można do 7 września.