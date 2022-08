W sobotę odbędzie się jedenaste Narodowe Czytanie. Lekturą tegorocznej akcji będą „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.

Prezydencki minister Wojciech Kolarski poinformował, że do Kancelarii Prezydenta napłynęło już około trzech i pół tysiąca zgłoszeń różnych inicjatyw z całej Polski i różnych krajów na świecie, w tym z Ukrainy.

„To, co w tym roku jest bardzo poruszające, to zgłoszenia z Ukrainy, gdzie trwa wojna, trwa obrona przed rosyjską agresją, a pomimo to w wielu miejscach odbędzie się Narodowe Czytanie. Organizatorzy informują, że w razie niebezpieczeństwa, alarmu bombowego, nalotu, będą musieli przerwać i udać się do schronu, ale chcą czytać jak w poprzednich latach”