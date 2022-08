Słubice zapewniają o przystąpieniu do realizacji pierwszego etapu przebudowy ulicy Witosa. Ta część miasta to przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej, która w ostatnich latach znacząco się rozwija. – Dlatego jest duża potrzeba modernizacji ul. Witosa tak, by ruch samochodowy odbywał się w bezpieczny sposób – informuje Mariusz Olejniczak, burmistrz Słubic.

Ważnym argumentem przemawiającym za modernizacją ulicy Witosa w Słubicach jest fakt, że stanowi ona bezpośredni dojazd do terenu, na którym gmina, wspólnie ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową spółką KZN-Zachodni, planuje budowę mieszkań.