Przed nami wrześniowe obchody 800 rocznicy powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich. Wspominamy historię miasta, jego zasłużonych mieszkańców, znaczące wydarzenia w czasach przed i powojennych. Do wielkich dat i faktów dołóżmy też epizod z pozoru drobny, ale bardzo oryginalny i przez wielu mieszkańców nieznany.

60 lat temu zwodowano statek s/s Zielona Góra. Był to parowiec, który pływał pod polską banderą w latach 1961-78. Dziś została po nim jedynie kotwica. Artefakt stoi przed Zespołem Szkół Elektronicznych i Samochodowych przy ul. Staszica i jak się okazuje jest nierozerwalnie związany ze szczepem harcerskim Korczakowcy. Jego założycielem był Jerzy Zgodziński do dziś przez byłych druhów wspominany z sentymentem. To właśnie on nawiązał kontakt z marynarzami s/s Zielona Góra, dzięki czemu przez kilka lat młodzież z Zielonej Góry regularnie odwiedzała statek noszący imię miasta.