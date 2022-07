Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA pokazała pierwsze zdjęcie wykonane przez Teleskop Jamesa Webba. Prezentacja odbyła się w Białym Domu z udziałem prezydenta Joe Bidena, wiceprezydent Kamali Harris oraz szefa NASA Billa Nelsona.

Zaprezentowane przez NASA zdjęcie przedstawia odległe w czasie i przestrzeni gwiazdy i galaktyki. Jest na nim światło z okresu niedługo po Wielkim Wybuchu. „To najstarsze udokumentowane promienie światła w historii wszechświata – sprzed ponad 13 miliardów lat. To trudne do wyobrażenia” – komentował prezydent USA. Joe Biden dodał, że zdjęcia wykonane za pomocą Teleskopu Jamesa Webba są dowodem na to, że Ameryka jest zdolna do wielkich rzeczy.

Fot. PAP/EPA/SHAWN THEW

Szef NASA Bill Nelson powiedział, że zaprezentowane w Białym Domu zdjęcie jest najgłębszym i najbardziej szczegółowym zdjęciem Wszechświata, jakie do tej pory wykonano. „Będziemy w stanie odpowiedzieć na pytania, których jeszcze nie jesteśmy w stanie sformułować. To właśnie się dzieje” – mówił Bill Nelson.

Teleskop Jamesa Webba został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną w grudniu ubiegłego roku. Koszt projektu wyniósł 10 miliardów dolarów. Dziś o 16:30 czasu polskiego NASA opublikuje kolejne fotografie wykonane przez kosmiczny teleskop.