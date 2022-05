Świebodziński Dom Kultury i Sekcja Literacka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świebodzinie serdecznie zapraszają na spotkanie z twórczością Jana Brzechwy.

Będzie to doskonała okazja do przypomnienia najbardziej znanych dzieł jednego z najważniejszych twórców polskiej literatury XX wieku. Pojawią się utwory skierowane zarówno do młodszej, jak i starszej publiczności.

– Spotkanie już dziś o godz. 17 – zaprasza Beata Czechowska, kierownik działu artystycznego Świebodzińskiego Domu Kultury:

Spotkanie odbędzie się w Galerii Świebodzińskiego Domu Kultury na I piętrze. Wstęp wolny.