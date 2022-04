Na 4. miejscu zakończyli drugoligowy sezon siatkarze LBS Bank Janas Logistics Orła Międzyrzecz. W ostatnim meczu międzyrzeczanie ulegli Aniołom Toruń 0:3, ale to spotkanie miało już znaczenie prestiżowe, bowiem Orzeł już wcześniej stracił szansę na awans do turnieju półfinałowego o wejście do I ligi.

Trener Piotr Haładus jest zadowolony z wyniku osiągniętego w tych rozgrywkach oraz z faktu, że jego zespół nie ustępował dwóm najlepszym ekipom w lidze: wspomnianym Aniołom i Astrze Nowa Sól: