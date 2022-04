Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego 2022 r. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności.

Pracodawca ma obowiązek zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.

Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. zezwolenie, oświadczenia) w Polsce nie musi robić nic, by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę, nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy zgłoszenie opisane powyżej.

Obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

Rejestracja obywateli Ukrainy odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Powiatowe urzędy pracy mogą rejestrować obywateli ukraińskich nie posiadających kompletu dokumentów jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Osoby te muszą jednak wylegitymować się i potwierdzić swoją tożsamość.

Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy, w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.

Najszerszy zakres pomocy uzyskasz w powiatowych urzędach pracy, gdzie:

skorzystasz z ofert pracy, m.in. z Centralnej Bazy Ofert Pracy,

doradca pomoże Ci ustalić Twoją sytuację zawodową (jakie masz kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, możliwość podjęcia pracy, oczekiwania co do pracy itd.),

dowiesz się, jak samodzielnie poszukiwać pracy poprzez ogólnodostępne, bezpłatne serwisy z ofertami pracy (np. Pracuj.pl, Jobs.pl itd.),

uzyskasz informacje o zasadach zatrudnienia cudzoziemców

Dodatkowo, możesz ubiegać się między innymi o:

sfinansowanie szkolenia zawodowego,

dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,

refundowane formy zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),

refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną itd.

Zarejestruj się w Powiatowym Urzędzie Pracy, otrzymasz status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, skorzystaj z aplikacji mobilnej ePraca (https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy/epraca) lub zadzwoń na infolinię pod numer telefonu 19524 albo bezpośrednio na specjalne numery telefonów w powiatowych urzędach pracy wskazane w załączniku do artykułu.

Pomoc uzyskasz również w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, w którym pracownicy pomogą Ci:

wyszukać lokalne oferty pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz na ogólnodostępnych, bezpłatnych serwisach z ofertami pracy,

wyszukać oferty pracy na terenie Unii Europejskiej i w państwach EOG oraz poznać warunki życia i pracy w tych krajach,

napisać curriculum vitae (CV),

przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,

zaplanować zmianę kwalifikacji,

zaplanować rozwój kariery zawodowej,

poznać zasady prowadzenia działalności gospodarczej,

uzyskać informacje o innych instytucjach o charakterze pomocowym,

wypełnić dokumenty urzędowe, skserować i zeskanować niezbędne dokumenty,

założyć pocztę elektroniczną.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza również do udziału w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich. Imigranci mogą wziąć udział w: szkoleniach zawodowych, stażach u pracodawców, otrzymać wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

Sam możesz wybrać miejsce, w którym chcesz skorzystać z pomocy:

Zielona Góra

ul. Wyspiańskiego 15

65-036 Zielona Góra

tel. 68 456 76 96

godz. 08.00 – 15.00

Dojazd autobusami nr: 0, 1, 5, 8, 17, 19, 21, 22, 27, 44

Gorzów Wlkp.

ul. Kombatantów 34, IV piętro

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 722 80 25

tel. 95 724 04 84

godz. 08.00 – 15.00

Dojazd autobusami nr: 102, 104, 124, 125, 132, 137

Dodatkowe punkty informacyjne:

przed wejściem do Sali Kolumnowej w Urzędzie Marszałkowskim, ul. Podgórna 7, godz. 12.00 – 15.00

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp., ul. Mościckiego 6, godz. 10.00 -14.00

Doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy pracują również w terenie, wyjeżdżając do grup osób z Ukrainy!

Napisz do nas: pomocdlaukrainy@wup.zgora.pl

Pomoc w znalezieniu pracy znajdziesz również w agencjach zatrudnienia.

Agencje Zatrudnienia są prywatnymi podmiotami, prowadzącymi działalność w zakresie:

– pośrednictwa pracy,

– doradztwa personalnego,

– poradnictwa zawodowego,

– pracy tymczasowej.

Wykaz legalnych, certyfikowanych agencji zatrudnienia znajdziesz na stronie: https://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz

Co powinieneś wiedzieć?

Agencje zatrudnienia nie mogą pobrać od Ciebie opłat za znalezienie pracy. Dozwolone są JEDYNIE opłaty za: dojazd lub powrót do pracy za granicą, badania lekarskie, tłumaczenie dokumentów i wydawanie wiz.

Bądź ostrożny lub nie korzystaj z ofert, które zawierają tylko numer telefonu lub nieuzasadnione informacje o bardzo atrakcyjnych zarobkach.

Nie spotykaj się z pośrednikiem pracy poza biurem firmy.

Agencja Zatrudnienia ma obowiązek zawarcia z Tobą pisemnej umowy określającej: pracodawcę, warunki pracy, wynagrodzenie, ubezpieczenie, kwoty należne agencji zatrudnienia wynikające z poniesionych kosztów ze względu na skierowanie Ciebie do pracy.

Agencja Zatrudnienia powinna skierować Cię bezpośrednio do pracodawcy, a nie do innego pośrednika.

Jeśli masz podejrzenia, że pracodawca lub Agencja Zatrudnienia działa niezgodnie z prawem możesz to zgłosić lub uzyskać informacje w:

– Państwowej Inspekcji Pracy – infolinia dla obywateli Ukrainy: 22 111 35 29 (poniedziałek, wtorek, środę w godzinach od 16.00 do 20.00),

– Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada – dyżur w języku rosyjskim pod nr tel.: 22 628 99 99 (poniedziałek – czwartek od 9.00 do 18.00, piątek od 9.00 do 14.00, środa od 14.00 do 18.00).

Pomoc „w sieci”

GRUPA NA FACEBOOK-U: Praca dla obywateli Ukrainy w Lubuskiem:

https://www.facebook.com/groups/361309692531449

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW do zamieszczania w grupie ofert pracy dla obywateli Ukrainy.

Przydatne strony internetowe:

DLA PRACODAWCÓW

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy

Pracodawco, chcesz zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy? Ze względu na wojnę trwającą na Ukrainie zostały wprowadzone szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce.

Pracodawco, możesz legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy lub małżonka obywatela Ukrainy. Wystarczy, że w ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy poinformujesz powiatowy urząd pracy. Musisz to zrobić elektronicznie na portalu praca.gov.pl .

Ta procedura dotyczy zarówno obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski 24 lutego 2022 roku lub później, jak i osób, które przebywają legalnie w Polsce na innej podstawie (na przykład zezwolenia na pobyt czasowy).

Pamiętaj! Pracownik z Ukrainy zatrudniony na podstawie zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy może swobodnie zmienić pracodawcę. W okresie 18 miesięcy (licząc od 24 lutego 2022 roku) może pracować na podstawie ogólnego dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy.

