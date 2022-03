Rozpoczęły się zawody kwalifikacyjne do mistrzostw świata Granada 2022. Podczas turnieju Spanish Open Costa Brava w Hiszpanii doskonale spisali się zawodnicy Startu Zielona Góra: Piotr Grudzień i Igor Misztal, podopieczni trenera Lucjana Błaszczyka. Zdobyli ogółem 5 medali. Igor Misztal w turnieju indywidualnym w klasie 10-tej zwyciężył bezapelacyjnie, natomiast srebrny wywalczył z Natalią Partyką w mikście. Piotrowi Grudniowi niewiele brakowało do zwycięstwa w klasie 8-mej, ostatecznie zadowolił się srebrnym medalem, natomiast złoto zdobył w mikście wraz z Karoliną Pęk. Na swoim koncie Piotr i Igor zanotowali jeszcze brązowy medal w turnieju deblowym. Te sukcesy pozwoliły na zdobycie dodatkowych punktów do rankingu światowego. O swoim występie mówi Igor Misztal: