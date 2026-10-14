14 października 2026 r. we Lwowie delegacja Instytutu Pamięci Narodowej spotkała się z przedstawicielami ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Było to pierwsze bezpośrednie, robocze spotkanie szefów tych instytucji od 2018 r. – napisano na portalu X Instytutu Pamięci Narodowej.

W środę wieczorem (14 października) w serwisie X Instytut Pamięci Narodowej poinformował o spotkaniu ze stroną ukraińską. „14 października 2026 r. we Lwowie delegacja Instytutu Pamięci Narodowej spotkała się z przedstawicielami ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Było to pierwsze bezpośrednie, robocze spotkanie szefów tych instytucji od 2018 r.” – napisano w serwisie społecznościowym.

Stronie polskiej przewodniczył kierujący Instytutem Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa. W spotkaniu uczestniczyli dr Sebastian Pilarski – dyrektor Biura Badań Historycznych IPN; dr Dominika Siemińska – naczelnik Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN; Joanna Sulej-Piskorz – zastępca dyrektora Biura” Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN; dr Rafał Kościański – rzecznik prasowy IPN – czytamy w informacji. „Stronę ukraińską reprezentował Ołeksandr Ałfiorow – dyrektor ukraińskiego IPN; Julia Hnatiuk – pierwsza zastępczyni dyrektora UIPN; Wiktoria Jaremenko – naczelnik Wydziału ds. Naukowego i Instytucjonalnego Wsparcia Polityki Pamięci Narodowej; Chrystyna Mykytyn – przedstawicielka Wydziału ds. Komunikacji i Projektów Cyfrowych UIPN” – napisano dalej.

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?? 14 października 2026 r. we Lwowie delegacja Instytutu Pamięci Narodowej spotkała się z przedstawicielami ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Było to pierwsze bezpośrednie, robocze spotkanie szefów tych instytucji od 2018 r. ?? Stronie polskiej przewodniczył kierujący Instytutem Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa. W spotkaniu uczestniczyli dr Sebastian Pilarski – dyrektor Biura Badań Historycznych IPN; dr Dominika Siemińska – naczelnik Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN; Joanna Sulej-Piskorz – zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN; dr Rafał Kościański – rzecznik prasowy IPN. ?? Stronę ukraińską reprezentował Ołeksandr Ałfiorow – dyrektor ukraińskiego IPN; Julia Hnatiuk – pierwsza zastępczyni dyrektora UIPN; Wiktoria Jaremenko – naczelnik Wydziału ds. Naukowego i Instytucjonalnego Wsparcia Polityki Pamięci Narodowej; Chrystyna Mykytyn – przedstawicielka Wydziału ds. Komunikacji i Projektów Cyfrowych UIPN. ?? Pierwszym tematem rozmów była kwestia pochówku 115 żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r., którzy zostali ekshumowani w tym roku podczas prac ekshumacyjnych we Lwowie-Hołosku. Instytut Pamięci Narodowej czyni starania, aby pochówek odbył się w listopadzie na cmentarzu w Mościskach, na polskiej kwaterze wojennej. ?? Przedstawiono plany prac poszukiwawczo-ekshumacyjych na terenie Ukrainy. W przyszłym roku rozpoczniemy prace ekshumacyjne w Hucie Pieniackiej oraz ponowimy wnioski, które wcześniej nie zostały przez stronę ukraińską rozpatrzone lub które zostały rozpatrzone negatywnie. Strona ukraińska będzie przede wszystkim kontynuowała prace poszukiwawcze i ekshumacyjne w Łaskowie w powiecie hrubieszowskim. ?? Dyrektor Ołeksandr Ałfiorow stwierdził, że popiera starania polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, aby artefakty pozyskane w trakcie prac ekshumacyjnych w Hołosku trafiły do Polski. Chciałby także, aby część z nich wzbogaciła kolekcję Narodowego Muzeum Ukrainy w II Wojnie Światowej w Kijowie. Tam będą materialnym świadectwem, że jej wybuch nastąpił 1 września 1939 r. w wyniku współpracy niemiecko-sowieckiej, co dla części społeczeństwa ukraińskiego nie jest wcale takie oczywiste. ?? Podkreślono również chęć obu stron przywrócenia współpracy w zakresie historycznych badań naukowych. Zarówno strona ukraińska jak i Instytut Pamięci Narodowej podkreślają podstawowe znaczenie badań źródłowych, w tym edycji źródeł, do poznania historii najnowszej. Każda ze stron przedstawiła propozycje tematów badawczych wartych podjęcia. Omówiono tez możliwość podjęcia wspólnych działań na niwie edukacyjnej. ?? Kolejne dwustronne spotkanie odbędzie się w Warszawie. Jego termin zostanie ustalony w późniejszym terminie. — Instytut Pamięci Narodowej (@ipngovpl) October 14, 2026

Na temat przebiegu spotkania napisano: „Pierwszym tematem rozmów była kwestia pochówku 115 żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r., którzy zostali ekshumowani w tym roku podczas prac ekshumacyjnych we Lwowie-Hołosku. Instytut Pamięci Narodowej czyni starania, aby pochówek odbył się w listopadzie na cmentarzu w Mościskach, na polskiej kwaterze wojennej”.

Przedstawiono plany prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych na terenie Ukrainy

Przedstawiono plany prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych na terenie Ukrainy. W przyszłym roku rozpoczniemy prace ekshumacyjne w Hucie Pieniackiej oraz ponowimy wnioski, które wcześniej nie zostały przez stronę ukraińską rozpatrzone lub które zostały rozpatrzone negatywnie. Strona ukraińska będzie przede wszystkim kontynuowała prace poszukiwawcze i ekshumacyjne w Łaskowie w powiecie hrubieszowskim

– napisano na X.

Dyrektor Ołeksandr Ałfiorow stwierdził, że popiera starania polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, aby artefakty pozyskane w trakcie prac ekshumacyjnych w Hołosku trafiły do Polski. Chciałby także, aby część z nich wzbogaciła kolekcję Narodowego Muzeum Ukrainy w II Wojnie Światowej w Kijowie. Tam będą materialnym świadectwem, że jej wybuch nastąpił 1 września 1939 r. w wyniku współpracy niemiecko-sowieckiej, co dla części społeczeństwa ukraińskiego nie jest wcale takie oczywiste

– podkreślono w informacji.

„Podkreślono również chęć obu stron przywrócenia współpracy w zakresie historycznych badań naukowych. Zarówno strona ukraińska, jak i Instytut Pamięci Narodowej podkreślają podstawowe znaczenie badań źródłowych, w tym edycji źródeł, do poznania historii najnowszej. Każda ze stron przedstawiła propozycje tematów badawczych wartych podjęcia. Omówiono też możliwość podjęcia wspólnych działań na niwie edukacyjnej”.

Zapowiedziano, że „Kolejne dwustronne spotkanie odbędzie się w Warszawie. Jego termin zostanie ustalony w późniejszym terminie”.