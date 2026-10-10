Polska niezmiennie utrzymuje największą alokację w unijnym budżecie na lata 2028–2034 – napisał w sobotę (10 października) na X wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, komentując propozycję budżetową irlandzkiej prezydencji. Dodał jednak, że zmniejszenie całego budżetu nie odpowiada ambicjom Unii Europejskiej.

Kluczowa sprawa dla Polski dotyczy kopert narodowych, które irlandzka prezydencja postanowiła utrzymać na dotychczasowym poziomie. To jest oczywiście dla nas dobra wiadomość

– powiedział Niemczycki.

Chodzi o środki przypisane poszczególnym państwom członkowskim, m.in. na politykę spójności i rolnictwo. Irlandzka prezydencja zdecydowała się nie wprowadzać dodatkowych cięć w tych kopertach w stosunku do propozycji wcześniejszej, cypryjskiej prezydencji.

„Polska niezmiennie z największą alokacją w budżecie na lata 2028–2034”

Polska niezmiennie z największą alokacją w budżecie na lata 2028–2034. Zmiana wielkości całego budżetu nie współgra jednak z ambicjami UE. Musimy też dalej pracować nad kształtem zasobów własnych

– napisał Niemczycki na X.

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Polska niezmiennie z największą alokacją w budżecie ???? na l. 2028-34. Zmiana wielkości całego budżetu nie współgra jednak z ambicjami UE. Musimy też dalej pracować nad kształtem zasobów własnych. #mff #wrf — Ignacy Niemczycki (@ignacyn) October 10, 2026

Wiceminister podkreślił, że jeśli UE chce podejmować ambitne działania, musi dysponować odpowiednio dużym budżetem. Zwrócił też uwagę na propozycje dotyczące nowych źródeł dochodów Unii, w tym wpływów z systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS).

Widzimy pewne zrozumienie, że w sprawie ETS-u jako zasobu własnego trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Ale jeszcze musimy nad tym popracować

– powiedział.

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Irlandzka prezydencja przedstawiła w sobotę nową wersję dokumentu negocjacyjnego, tzw. negotiating box, dotyczącego wieloletniego budżetu UE na lata 2028–2034. Zaproponowała zmniejszenie wydatków o 8 proc., czyli o 141 mld euro, w porównaniu z pierwotnym projektem Komisji Europejskiej. Budżet miałby wynieść 1,62 bln euro wobec 1,76 bln euro proponowanych przez KE. Kwoty te podano w cenach stałych z 2025 r.

Największe oszczędności przewidziano w wydatkach na konkurencyjność i bezpieczeństwo oraz działania zewnętrzne UE. Jednocześnie prezydencja zachowała koperty narodowe w kształcie zaproponowanym przez Cypr, a także przedstawiła zmiany dotyczące nowych źródeł dochodów budżetu, w tym możliwość stopniowego wprowadzania wpływów z ETS dla części państw członkowskich.

Propozycja będzie przedmiotem dalszych negocjacji. Przywódcy państw UE mają omówić przyszły budżet na szczycie w Brukseli 15–16 października. Irlandzka prezydencja liczy na osiągnięcie porozumienia przed końcem roku.