Minister Aktywów Państwowych przeprowadzi postępowanie ws. przejęcia TVN przez grupę Paramount Skydance w związku z nabyciem przez nią Warner Bros. Discovery – przekazał we wtorek (6 października) PAP resort aktywów. Celem będzie ocena, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce.

Paramount Skydance sfinalizował we wtorek (6 października) przejęcie Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela TVN, tworząc spółkę Skydance. Wartość transakcji to 110 mld dol. W lipcu na fuzję zgodziła się warunkowo Komisja Europejska.

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance oznaczać będzie również nabycie pośredniej dominacji nad spółką TVN S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji

– przekazał PAP dyrektor Departamentu Komunikacji w MAP Przemysław Kuk.

Jak podkreślił, spowoduje to konieczność zawiadomienia Ministra Aktywów Państwowych o tym fakcie w formule ex post.

Minister Aktywów Państwowych, działając jako organ kontroli, będzie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie w celu weryfikacji wpływu dokonanej transakcji na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w Polsce. Czas na przeprowadzenie postępowania to 90 dni od daty otrzymania zawiadomienia

– poinformował.

Przekazał, że postępowanie administracyjne może zakończyć się dwojako. Może zostać np. wydana decyzja o niestwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania przez dotychczasowego akcjonariusza spółki TVN S.A. praw z akcji (decyzja pozytywna).

Możliwa jest też decyzja o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania przez dotychczasowego akcjonariusza spółki TVN S.A. praw z akcji (decyzja negatywna).

W takim przypadku Minister Aktywów Państwowych może nakazać zbycie akcji spółki TVN S.A. w wyznaczonym terminie

– podkreślił.