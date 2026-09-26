W drugiej kolejce II ligi pierwsze zwycięstwo w sezonie mają koszykarze EiG Kangoo Basket.

Gorzowianie pokonali u siebie Polkąty Maksimus Kąty Wrocławskie 78:62. Wynik nie oddaje jednak przebiegu gry, bowiem mecz przez 3,5 kwarty był bardzo wyrównany. Na 5,5 minuty przed końcem zespół z Dolnego Śląska zdobył 62 punkt przy 58 miejscowych, ale od tego momentu „Kangury” całkowicie zdominowały rywali, wymuszając straty, nie dopuszczając do dobrych pozycji rzutowych i pewnie wykorzystując swoje.

W efekcie gorzowianie w ostatnich pięciu minutach rzucili 20 punktów z rzędu bez odpowiedzi ekipy z Kątów Wrocławskich: