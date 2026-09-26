Piłkarze Warty Gorzów zremisowali u siebie ze Ślęzą Wrocław 1:1 w 10. kolejce 3 grupy III ligi.

Mecz zaczął się dla gorzowskiej drużyny znakomicie, bo już w 9 minucie po szybkim ataku w doskonałej sytuacji znalazł się Krystian Rybicki i pokonał z bliska wrocławskiego bramkarza. Od tego momentu na boisku działo się niewiele, strzały jeśli były to głównie niecelne.

Marazm przerwał rzut karny dla Ślęzy podyktowany za zagranie ręką obrońcy Warty. Jedenastkę na gola zamienił w 70. minucie Robert Wójcik i choć spotkanie trochę się ożywiło, to żadna drużyna nie stworzyła już sobie choćby klarownej sytuacji bramkowej.