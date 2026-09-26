Młodzi kajakarze G`Power Gorzów okazali się najlepsi podczas Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego im. Kazimierza Rejniaka, zorganizowanych przy przystani Admiry Gorzów.

Reprezentanci sąsiedniego klubu zwyciężyli w 12 konkurencjach, Admira także zdobyła sporo medali, ale złotych jedynie 2. Pięc tytułów mistrzowskich trafiło do AZS AWF Górzow, 4 do KKS Nowa Sól a na najwyższym stopniu podium stanęli też zawodnicy z Wałcza i Choszczna:

Mistrzostwa Województwa były też okazją do upamiętnienia zasłużonych postaci Klubu Sportowego Admira: