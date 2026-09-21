Na drodze powiatowej ze Świebodzina w stronę Lubrzy symbolicznie rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej. Pierwszy odcinek połączy Świebodzin-Ługów. To efekt porozumienia samorządowego Świebodzina, Międzyrzecza i Sulęcina i projektu „Rozwój transportu rowerowego na obszarze Gminy Świebodzin”. Inaugurację prac obserwowali m.in. wojewoda lubuski, marszałek województwa.
UOKIK. 900 mln zł kary za zmowę firm farmaceutycznych
Manipulowali cenami leków, będą musieli zapłacić 900 milionów złotych kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał cztery hurtownie farmaceutyczne. Z...