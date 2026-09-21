Rzutem na taśmę dosłownie wrzucamy do poczekalni ostatnie letnie propozycje. Komu się uda przebić?! Przed Wami nowe hity Kaery, Arka Kłusowskiego, Julii Wieniawy, mamy też 2 duety – Red Lips z Bardem Kowalskim i jedyny zagraniczny – Lost Frequencies z Mari Froes.

KAEYRA Na Moje Nieszczęście

Po udanym duecie z Hanią Kuzimowicz, Kaeyra rozpoczyna zupełnie nowy rozdział w swojej karierze. Artystka prezentuje swój pierwszy w pełni polskojęzyczny projekt, którego zwieńczeniem będzie wydanie EP-ki. Pierwszym jej zwiastunem jest mocny, emocjonalny singiel 'Na Moje Nieszczęście’.

Nadchodząca EP-ka przynosi niezwykle autentyczną historię o trudach rozstania – to uniwersalny zapis doświadczeń, z którym utożsami się każdy słuchacz, który chociaż raz musiał leczyć złamane serce.

AREK KŁUSOWSKI Bingo

’BINGO’ otwiera nową erę w twórczości Arka Kłusowskiego i zapowiada jego długo wyczekiwany album, którego premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku.

To początek konceptualnego projektu opowiadającego o świecie, w którym wizerunek coraz częściej staje się ważniejszy niż człowiek, a autentyczność zaczyna być dobrem luksusowym. Artysta bierze pod lupę obsesję popularności, życie na pokaz, konsumpcjonizm i nieustanną potrzebę kreowania perfekcyjnej wersji siebie. 'BINGO’ jest przy tym nie tylko popowym singlem, ale gorzkim i przewrotnym komentarzem do rzeczywistości, w której wszyscy trochę gramy siebie.

RED LIPS; BARD KOWALSKI Sztos

Są takie piosenki, przy których nie trzeba długo zastanawiać się, o co chodzi. Wystarczy kilka pierwszych sekund, żeby złapać rytm, uśmiechnąć się i… podkręcić głośność. Taki właśnie jest najnowszy singiel Barda Kowalskiego i Rudej z zespołu Red Lips. To spotkanie dwóch mocnych, wyrazistych osobowości, które świetnie odnajdują się we wspólnym muzycznym świecie. Jest tu luz, charakter, odrobina szaleństwa i energia, która szybko udziela się słuchaczowi.

’SZTOS!’ to numer, który nie potrzebuje wielkich deklaracji. Ma dawać frajdę, wprawiać w ruch i sprawiać, że chce się po prostu dobrze bawić. Chwytliwa melodia, mocny refren i produkcja, która od pierwszych taktów nadaje całości odpowiednie tempo, tworzą piosenkę idealną na samochodową trasę, spontaniczną imprezę, letni wieczór czy parkiet.

JULIA WIENIAWA 27 (Do Gwiazd!)

Estradowość, żywe instrumenty, bezczelna pewność siebie i ambicja sięgania coraz wyżej. Julia Wieniawa otwiera nowy rozdział swojej muzycznej kariery. Symbolicznie – dokładnie w wieku 27 lat Julia mówi wprost: to dopiero start.

Już od pierwszych słów w utworze ’27 (Do gwiazd!)’ Julia Wieniawa ustawia zasady tej gry po swojemu. Nie potrzebuje instrukcji, pozwolenia ani gwarancji sukcesu. Gra, ryzykuje i konsekwentnie idzie dalej. Nowy singiel jest jednym z najbardziej bezpośrednich i pewnych siebie utworów w jej dotychczasowym dorobku.

’27 (Do gwiazd!)’ to opowieść o momencie, w którym przestajesz czekać na właściwy moment.

LOST FREQUENCIS; MARI FROES Paraiso

Łącząc siły z jedną z największych gwiazd europejskiej muzyki elektronicznej, Lost Frequencies, brazylijska wokalistka i autorka tekstów Mari Froes prezentują utwór 'Paraíso’ – wyjątkowe połączenie barwnej muzycznej tradycji Brazylii z nowoczesnym, melodyjnym house’em. Czerpiąc z takich gatunków jak MPB, bossa nova czy samba, Froes wnosi do nagrania własne dziedzictwo muzyczne, tworząc naturalny pomost między dwoma pozornie odległymi światami.

Początki 'Paraíso’ sięgają Rio de Janeiro, gdzie Mari Froes napisała piosenkę wspólnie z DECCO podczas pobytu w mieście. Atmosfera tego miejsca pozostała obecna także w finalnej, elektronicznej odsłonie utworu. Słychać ją w lekko płynącym rytmie, organicznych brzmieniach i intymnym wokalu Mari. Lost Frequencies nie przykrywa tych elementów swoją produkcją, lecz buduje wokół nich własny świat dźwięków, dzięki czemu całość zachowuje niezwykłą lekkość i naturalność.

Ciepły house’owy groove wyznacza puls utworu, a subtelne elektroniczne akcenty oraz akustyczne detale pozostawiają dużo przestrzeni dla brazylijskiego charakteru kompozycji. Lost Frequencies z wyczuciem wplata 'Paraíso’ w swój rozpoznawalny, melodyjny styl, jednocześnie zachowując ducha oryginalnej kompozycji Mari Froes.

Współpraca łączy artystów, których kariery rozwijały się w zupełnie różnych kierunkach, ale których muzyka ma wspólną cechę: przekracza granice miejsca, z którego się wywodzi. Lost Frequencies od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych nazwisk światowej sceny elektronicznej, podczas gdy Mari Froes reprezentuje nowe pokolenie brazylijskich twórców wprowadzających lokalne tradycje muzyczne na międzynarodowe sceny.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

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Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.