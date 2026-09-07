Jak nieświadomie wzmacniamy przekaz z Kremla i jak reagować na dezinformację:
Jak nieświadomie wzmacniamy przekaz z Kremla i jak reagować na dezinformację:
Lubuska Izba Budownictwa wyróżniła najlepsze obiekty budowlane powstałe w 2025 roku. Tytuł „Mistera” nadano według 6 kategorii budownictwa. Nagrody przyznano m.in. inwestorom,...
Zbliża się termin kolejnej edycji rajdu pod nazwą "Paszport rowerzysty". Na ścieżce rowerowej przebiegającej przez powiat nowosolski będą na cyklistów...
W Bojadłach oddano do użytku nową remizę OSP. W maju podobny obiekt powstał w Klenicy. Gmina otrzymała na dwie siedziby...
Filip Drzewiecki z Zielonogórskiego Klubu Sportowego w Drzonkowie wywalczył tytuł mistrza świata U17 na 3 km w biegach przeszkodowych i...
Rozpoczął się proces. Akt oskarżenia został odczytany, rozpoczęto postępowanie sądowe – poinformowała w poniedziałek prok. Aleksandra Piasta-Pokrzywa po pierwszej, niejawnej...
Od 14 do 24 września na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także na morzu i w przestrzeni powietrznej...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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