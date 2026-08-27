Do końca wakacji pozostało tylko kilka dni. Trzeba pożegnać się z latem, ale pozostanie mnóstwo wspomnień, a w pamięci telefonu ogrom mniej lub bardziej udanych zdjęć. Wielu naszym słuchaczom udało się zwiedzić ciekawe miejsca i poznać fantastycznych ludzi. O swoich wakacyjnych przygodach opowiedzą: Agnieszka, Karina i Szymon.