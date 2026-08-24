Tegotygodniowe premiery wyśpiewują dla nas – Marissa, Artur Rojek. Caityh Baser, Tame Impala i niesamowity duet Kylie z Madonną!

MARISSA Będzie Pięknie

’Będzie Pięknie’ to przejmująca opowieść o odwadze do zrobienia pierwszego kroku w nieznane i szukaniu nadziei po zamknięciu ważnego rozdziału. Utwór opisuje emocjonalny moment, w którym mija pierwsze lato bez ukochanej osoby, a w sercu przeplatają się niepewność, zaległy smutek i cicha nadzieja na lepsze jutro.

To refleksyjna, a zarazem dająca nadzieję propozycja dla każdego, kto mimo lęku i wątpliwości decyduje się ruszyć naprzód, nawet jeśli ceną za wolność jest pełnia obaw odnośnie jutra. Marissa z właściwą sobie wrażliwością kreśli obraz kobiety w procesie leczenia ran – gotowej, by zaufać intuicji, przestać walczyć z przeszłością i dać sobie szansę na odnalezienie własnej definicji szczęścia.

ARTUR ROJEK Mirafiori

’Mirafiori’ to kolejna odsłona nowego rozdziału w twórczości Artura Rojka – opowieść o lecie, wolności i potrzebie przerwania schematu. O tym, że przeszłość może być częścią naszej historii, ale nie musi być scenariuszem naszego życia.

– Utwór 'Mirafiori’ jest wielowymiarowy i przywołuje różne skojarzenia, Włochy, wakacje, wolność, sentyment, schematy i relacje – opowiada Artur. – Śpiewam z perspektywy swojej, ale też z perspektywy wielu ludzi i chciałbym, aby ta piosenka była czytana na swój sposób przez każdego, bo każdy może ją odebrać odrobinę inaczej i dopasować do siebie.

’Mirafiori’ to kolejny singiel, który zapowiada nadchodzące wydawnictwo Artysty 'Chciałbym Urodzić Się Żeby Latałem’. Premiera albumu zaplanowana jest na 18 września 2026 roku. Intrygujący tytuł płyty nie jest przypadkowy. To słowa wypowiedziane przez młodszego syna Artura Rojka, które poruszyły go na tyle mocno, że postanowił wytatuować je sobie na ciele

CAITY BASER Let’s Talk

Już od pierwszego przesłuchania ma się wrażenie, że wkracza się w świat Caity Baser. Artystka powraca do brzmienia, które fani znają i uwielbiają, nasycając swoją twórczość pozytywną energią i tematami, z którymi łatwo się utożsamić. Baser nie idzie na kompromisy i przyjmuje rolę 'starszej siostry’, będącej wzorem dla wielu fanów, poruszając kwestie bliskie ich codziennemu życiu. Cały projekt cechuje swoboda, która idealnie wpisuje się w jego zamysł.

’Let’s Talk’ stanowi przystępne wprowadzenie do projektu; artystka dzieli się w nim osobistym doświadczeniem, by pokazać fanom, że pewne sytuacje są normalne i nie trzeba się ich wstydzić – świadomość ta może przynieść im ukojenie, jeśli sami kiedyś się z nimi zetkną.

Tym, co czyni EP 'Super Silly Sexy Sassy Stunning Summer’ tak wyjątkowym wydawnictwem, jest niezmienna, beztroska postawa Baser w każdym utworze. To projekt, w którym artystka nie próbuje nikomu niczego udowadniać, lecz celebruje radość lata i bawi się muzyką, tworząc kawałki idealne na klubowe noce. Baser dostarcza pełne pozytywnej energii i pewności siebie letnie hymny – czyli to, za co tysiące fanów pokochały ją już na samym początku kariery.

TAME IMPALA Loser

Tame Impala, za którym stoi Kevin Parker, zaprezentował teledysk do swojego najnowszego singla 'Loser’. W klipie główną rolę odgrywa aktor Joe Keery, znany z serialu 'Stranger Things’ oraz solowej działalności muzycznej pod pseudonimem Djo.

Premiera 'Loser’ następuje krótko po lipcowym singlu 'End Of Summer’, inspirowanym muzyką house. Utwór miał swoją pierwszą odsłonę podczas DJ-setu Parkera w Barcelonie.

MADONNA; KYLIE MINOGUE Love Sensation (Afterhours Mix)

Dwie ikony, które od dekad kształtują światową scenę muzyki tanecznej, oficjalnie połączyły siły. Po niespodziewanym, wspólnym występie podczas festiwalu WorldPride w Amsterdamie, Madonna i Kylie Minogue zaprezentowały 'Love Sensation (Afterhours Mix)’.

Premiera utworu na żywo miała miejsce w miniony weekend podczas kultowego show Madonny 'Club Confessions’ (w ramach MISTR). Kylie dołączyła do amerykańskiej gwiazdy na scenie jako gość specjalny, wywołując entuzjazm tysięcy fanów zgromadzonych na najważniejszym wydarzeniu amsterdamskiego festiwalu.

Wersję 'Love Sensation’ w wykonaniu obu Artystek otrzymujemy na deser, zaraz po ogromnym sukcesie wydania solowego, które wspięło się na pierwsze miejsce listy Dance Radio. Wcześniej szczyt tej samej listy zdobył otwierający promocję płyty singiel 'I Feel So Free’. To tylko przypieczętowuje, jak świetnie przyjęty został najnowszy album Madonny, 'Confessions II’.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.