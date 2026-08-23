Rekordowa liczba ponad 100 tys. osób odwiedziła od początku lata plażę w Trieście – jedyną w Europie, na której kobiety i mężczyźni oddzieleni są murem. Miejscowa prasa, która poinformowała w środę (19 sierpnia) o popularności kąpieliska, podkreśliła, że mieszkańcy z dumą bronią obowiązujących tam historycznych zasad.

Zainaugurowana w 1903 roku plaża w mieście Triest w regionie Friuli-Wenecja Julijska nosi nazwę „Lanterna” (latarnia), ale żartobliwie nazywana jest „Pedocin”, od słowa „pedoco” w lokalnym dialekcie, które oznacza m.in. „wszystko”. To nawiązanie do czasów, gdy była to plaża dla uboższych mieszkańców. Należy do miasta i dlatego w porównaniu z innymi wstęp na nią jest bardzo tani – 1,20 euro od osoby, czyli wielokrotnie mniej niż u prywatnych najemców.

Zgodnie z tradycją, jaka obowiązywała z chwilą jej inauguracji na początku XX wieku, mężczyźni i kobiety korzystają z plaży osobno, bo oddziela ich biały mur długości 74 metrów. Kobiety mogą przebywać z dziećmi. Przechodzenie na drugą stronę nie jest dozwolone.

W Trieście podkreśla się, że to nie tylko kwestia tradycji, ale również element definiujący tożsamość miasta. Bronią jej także mieszkańcy i nie chcą zburzenia muru, bo miejsce to uważają za kultowe.

Władze miejskie ogłosiły, że w ciągu trzech miesięcy na plaży wypoczywało dotąd ponad 106 tys. osób. W lipcu tego roku przybyło tam 53 tys. osób, o około 20 tys. więcej niż w tym samym miesiącu w poprzednim roku. Podobne rekordy zanotowano w innych miesiącach, co tłumaczy się popularnością plaży nie tylko wśród mieszkańców, ale także rosnącym zainteresowaniem ze strony turystów – włoskich i zagranicznych.