Koleżanki i Koledzy, Reportażystki i Reportażyści

Pokój redakcyjny w Radiu Zachód. Jest piątek 21.08.2026, godzina 14.55.

Miło mi poinformować, że na niedawno zakończonym posiedzeniu, w ramach trzeciej edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA REPORTAŻ RADIOWY im. Ireny Linkiewicz „PO PROSTU CZŁOWIEK”, Jury w składzie: Janina Jankowska, Irena Piłatowska, Anna Sekudewicz, Jan Smyk i Cezary Galek wyłoniło jedenaście reportaży, których autorów zapraszamy do dalszej, finałowej rywalizacji.

Jednocześnie w imieniu red. naczelnego Radia Zachód S.A Michała Iwanowskiego i wspomnianych członków komisji dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie i udział w pierwszym etapie konkursu. Wszystkie prace zostały przesłuchane, wstępnie ocenione i na podstawie punktacji i dzisiejszej dyskusji sklasyfikowane. Wzbudziły zainteresowanie i gorącą dyskusję. Jury podkreśla bardzo wysoki poziom zgłoszonych prac, a ja żałuję, że nie możemy nagrodzić więcej.

Autorzy i audycje nominowane do finału konkursu wg. kolejności zgłoszeń

8. HANNA I ADAM BOGORYJA-ZAKRZEWSCY, ST REPORTAŻU PR „W ukryciu”

9. AGNIESZKA DOBOSIEWICZ, PR ZACHÓD „Maratończyk”

10. JAKUB TARKA, STUDIO REPORTAŻU PR „Księżyc lubi Polaków”

13. ŻANETA WALENTYN, MICHAŁ SŁOBODZIAN, PR PIK „Tu się nie płacze”

14. ANNA DUDZIŃSKA, MICHAŁ MATUS, PR III PR „ 12000 dni. Katastrofa promu Heweliusz”

15. JOANNA SIKORA, PR BIAŁYSTOK „Dziedzictwo”

16. MAŁGORZATA LACHENDRO, STUDIO REPORTAŻU PR „Pieśni Emilii”

21. ANNA KLUZ-ŁOŚ, PR KRAKÓW „Słuchaj tylko swojego sumienia”

23. DOTROTA JAŚKIEWICZ-ŁEBEK STUDIO REP PR „Ta Panna Krysia i tamten czas”

38. MICHAŁ ZARĘBA, PR PIK „To nie moja ręka”

39. ADRIANA ANDRZEJEWSKA-KURAS, PR PIK „Tyle i aż tyle”

Zwycięscy zostaną wyłonieni podczas drugiego posiedzenia Jury przed Galą konkursu.

Pozdrawiam

Cezary Galek

sekretarz Jury