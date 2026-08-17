W tym tygodniu dorzucamy nowe piosenki Sylwii Grzeszczak, Blanki, Karol G z Bruno Marsem, Carly Rae Jepsen i duetu Fast Boy.

SYLWIA GRZESZCZAK Mango

Sylwia Grzeszczak prezentuje swój najnowszy utwór zatytułowany 'Mango’ – zmysłową, pełną emocji kompozycję, która przenosi słuchaczy w sam środek ciepłych, wakacyjnych wspomnień. ?

Nie jest tajemnicą, że każda dotychczasowa premiera z dorobku Sylwii Grzeszczak z miejsca stawała się gigantycznym przebojem, podbijając listy największych rozgłośni radiowych i generując wielomilionowe odtworzenia. Wszystko wskazuje na to, że 'Mango’ powtórzy ten sukces i stanie się kolejnym hitem w bogatym dorobku wokalistki.

Najnowszy singiel to lekkość letniego brzmienia zmieszana z refleksyjnym tekstem o tym, czy relacje nawiązane w wakacje mają szansę przetrwać próbę czasu.

BLANKA YEYEYO

Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U-20 Kobiet FIFA Polska 2026™, 'YEYEYO’ daje mnóstwo pozytywnej energii i szybko wpada w ucho. Gdy tylko rozpocznie się pierwszy mecz, wszystkich nas ogarnie piłkarska gorączka. To samo dotyczy tego utworu!

Dzięki zaangażowaniu producenta Francisa, YEYEYO idealnie oddaje ducha Polski.

– Chcemy pokazać światu naszą kreatywność i energię. Polska stanie się gospodarzem dla całego świata, a goście będą mogli doświadczyć naszej gorącej gościnności, kultury i muzyki – mówi Francis

’YEYEYO’ to celebracja nowego pokolenia gwiazd kobiecej piłki nożnej. Obserwowanie osiągnięć tych młodych kobiet na boisku jest niezwykle inspirujące. My również chcieliśmy zainspirować je – poprzez muzykę! Ten turniej jest o kobietach i taka też jest ta piosenka! YEYEYO świętuje kobiecą współpracę i hart ducha – zarówno na boisku, jak i poza nim – niosąc ze sobą inspirujące przesłanie o zwyciężaniu 'ramię w ramię’.

-To dla mnie wielki honor, że mogłam wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu dla Polski i kobiecego futbolu, tworząc ścieżkę dźwiękową do wielu wyjątkowych chwil, których zawodniczki i kibice doświadczą tutaj na miejscu – dodaje Blanka.

Start 5 września!

KAROL G; BRUNO MARS Still

’Still’ to część nowego studyjnego albumu Karol, 'No Me Arrepiento de Sentir Tanto’, to utrzymana w stylistyce synthwave’u lat 80. power-ballada o nostalgicznym, przesyconym neonowym klimatem brzmieniu; w tym anglojęzycznym utworze kolumbijska artystka i Mars wspólnie śpiewają o bezwarunkowej miłości, mimo że ich związek dobiegł końca.

– Na płycie znajduje się utwór w całości zaśpiewany po angielsku i nie chciałabym, aby ludzie postrzegali go jedynie jako »nową angielską piosenkę Karol G«” – wyznała Artystka. – Zawsze byłam otwarta na tworzenie muzyki w innych językach – bez presji, o ile przychodzi to naturalnie i organicznie – i cóż, ta piosenka po prostu mnie odnalazła. Wyrażała dokładnie to, co czułam i jak to czułam; była idealnym odzwierciedleniem moich ówczesnych przeżyć, więc słuchałam jej bez przerwy. Próbowałam ją analizować, ale była doskonała – mam nadzieję, że poruszy serca wielu ludzi.

CARLY RAE JEPSEN Don’t Leave Me on the Dance Floor

Carly Rae Jepsen ma sposób na złamane serce: trzeba je wytańczyć. 'Don’t Leave Me on the Dance Floor’ to pulsująca popową euforią pierwsza odsłona 'nocnej’ strony albumu 'Day and Night’. Singlowi towarzyszy teledysk w reżyserii Jeremy’ego O. Harrisa z Aldenem Ehrenreichem w roli głównej.

W tym przejmującym utworze o lęku przed porzuceniem artystka przekuwa ból i złamane serce w euforyczny, stworzony z myślą o klubowych parkietach popowy przebój. Jepsen napisała ją wspólnie z producentami CJ-em Baranem i Arthurem Besnainou.

– Właśnie skończyłam nagrania w Szwecji, a potem pojechałam do Londynu zobaczyć ABBA Voyage. Wróciłam do domu z misją stworzenia własnej piosenki popowej w stylu ABBY – z perfekcyjną popową melodią, ale we współczesnej produkcji. Chciałam refrenu, który sprawi, że każdy poczuje potrzebę, by się przyłączyć i śpiewać razem ze mną.

Po premierze 'Day and Night’, Jepsen wystąpi jako headliner nowojorskiego festiwalu All Things Go w niedzielę 27 września. Będzie to jej pierwszy koncert w 2026 roku.

FAST BOY Music Sounds

FAST BOY wracają z nowym singlem 'Music Sounds’ – euforyczną ścieżką dźwiękową do wszystkiego, co sprawia, że lato zostaje w pamięci na długo. Po radiowych hitach 'Wave’, który dotarł na szczyt niemieckiego airplayu, oraz 'Bad Memories’, numerze jeden w siedmiu krajach, bracia Lucas i Felix mają kolejnego mocnego kandydata na przebój.

Dla tworzących FAST BOY Lucasa i Felixa 'Music Sounds’ jest najbardziej beztroskim utworem w ich dotychczasowym dorobku – celebracją letniej swobody i dobrego nastroju. Zainspirowany miłością braci do takich miejsc jak Włochy i Grecja singiel brzmi jak stworzony specjalnie na ciepłe noce, parkiety pod gołym niebem, spontaniczne podróże samochodem i niekończące się dni nad morzem.

Teledysk do 'Music Sounds’ powstał na Ibizie, gdzie temperatury podczas zdjęć sprawiały, że samo przebywanie na zewnątrz było nie lada wyzwaniem. Lucas i Felix nie tracili jednak poczucia humoru. Jeżdżą na tandemie, łowią ryby w basenie, a wszystko to robią w stylizacjach rodem z lat 70. Klip pokazuje duet FAST BOY z charakterystycznym dla nich dystansem i przymrużeniem oka.

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Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.