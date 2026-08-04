Pierwsza sprawa młodego Holmesa!

Zabójcza tajemnica, której rozwiązanie wymaga genialnego umysłu.

Andrew Lane to brytyjski pisarz, scenarzysta, dziennikarz, fan Sherlocka Holmesa. Jest autorem około dwudziestu powieści (opartych m.in. na serialu Doktor Who) oraz książek poświęconych postaciom takim jak James Bond czy Wallace i Gromit.

Mieszka w Dorset z żoną, synem oraz ogromną kolekcją książek o Holmesie.

Jego cykl o młodym detektywie ukazuje się za oficjalnym przyzwoleniem spadkobierców Conan Doyle’a.

Wydawnictwo Replika