Bezwzględnego więzienia za złamanie przez pijanego kierowcę sądowego zakazu jazdy chce minister sprawiedliwości. Nowelizacja przepisów, nad którą pracują teraz urzędnicy, dotyczy też wsiadających za kółko po narkotykach.

Pomysł Waldemara Żurka chwali ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski:

W lipcu Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał na 20 lat więzienia Łukasza Żaka, który pijany, pomimo sądowego zakazu, wsiadł za kierownicę. W spowodowanym przez niego wypadku zginął mężczyzna, a cztery inne osoby, w tym dwoje dzieci, trafiły do szpitala.