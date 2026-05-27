Szkolne pracownie do prowadzenia zajęć przyrody i praktyczno-technicznych wzbogacą się między innymi o globusy, modele czaszek i pilniki ślusarskie. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało przeznaczenie na ten cel 200 milionów złotych. Pieniądze trafią do szkół podstawowych i placówek doskonalenia nauczycieli.

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała, że nacisk na praktyczną edukację to odpowiedź na zarzuty uczniów, że szkoła nie przygotowuje ich do życia:

Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz powiedziała, że stworzono listę przedmiotów, które zwykle są potrzebne do wyposażenia pracowni, ale nauczyciele będą mogli wnioskować o zakup także rzeczy spoza tej listy:

Pieniądze mają usprawnić reformę Kompas Jutra, która wejdzie w życie we wrześniu.

Wsparcie w wysokości 200 mln zł jest przewidziane na cztery lata. Oznacza to, że do szkół co roku trafi dofinansowanie w wysokości 50 milionów złotych. Oprócz tego samorządy przeznaczą na sprzęt środki własne.

Pełne wyposażenie modelowej pracowni to koszt około 16 tys. zł. Jednak część sprzętów szkoły posiadają. Placówki będą mogły wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 10 do 30 tys. zł.