Miasto ma już nowy plan transportowy na lata 2026 – 2035, a w nim m.in. budowa nowej linii tramwajowej na Górczynie, modernizacja istniejących torowisk i zakup nowoczesnych tramwajów i autobusów.

Najbardziej spektakularne inwestycje zawarte w planie to rozbudowa torowisk. W pierwszej kolejności wskazywana jest nowa trasa, która z ul. Walczaka skręcałaby przed szpitalem psychiatrycznym w stronę osiedla Sady, z krańcówką w okolicach parku Górczyńskiego. To czy i kiedy zostanie zrealizowana ta inwestycja, zależy od pieniędzy . Mówi dyrektor wydziału transportu Fabian Rogala:

W dokumencie nie znajdziemy natomiast planów rozbudowy sieci tramwajowej wzdłuż północnej obwodnicy miasta. To nie jest priorytet – przyznaje dyrektor Rogala

Przyjęty podczas minionej sesji dokument to tak naprawdę ustawowy wymóg – tłumaczy radny KO Piotr Wilczewski:

W latach 2026–2035 planowany jest zakup 74 autobusów elektrycznych i wodorowych, a w 2028 roku przewidziany jest zakup 7 nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.