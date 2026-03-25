Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenia, że planowana wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w USA ma charakter partyjny. Prezydent ma wziąć udział w konferencji konserwatystów CPAC w Dallas.

Szef MSZ wyraża też obawy, czy prezydent będzie realizował politykę zagraniczną rządu:

Podczas konferencji CPAC w Dallas spodziewany jest udział czołowych polityków amerykańskiej prawicy. Możliwe, że w wydarzeniu weźmie udział prezydent Donald Trump, co może stworzyć okazję do spotkania z Karolem Nawrockim.

Z zapowiedzi kancelarii prezydenta wynika, że Karol Nawrocki ma wygłosić przemówienie, przypomnieć o wspólnych bohaterach Polski i Stanów Zjednoczonych oraz wziąć udział w rozmowach prowadzonych na marginesie wydarzenia.