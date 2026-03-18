Szef niemieckiej dyplomacji ostrzega przed falą migracji i głodem w Afryce, które może spowodować wojna w Zatoce Perskiej. Johann Wadephul i minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot zaapelowali w Berlinie o deeskalację napięcia na Bliskim Wschodzie.

Szef niemieckiego MSZ podkreślił, przedłużenie konfliktu może wpłynąć na kryzys żywnościowy w Afryce. Kraje Zatoki Perskiej odgrywają bowiem kluczową rolę w realizacji dostaw nawozów na globalnym rynku. Możliwa jest też fala migracji.

Nieuzasadnione ataki reżimu w Teheranie na kraje Zatoki Perskiej pokazują, że działania zbrojne mogą się rozszerzać i pogłębić kryzys nie tylko w tamtym regionie, lecz na całym świecie

– ocenił Johann Wadephul.

Szef francuskiej dyplomacji dodał, że należy zakończyć militarną eskalację. „Jest niebezpieczna i niekontrolowalna. Aby tak się stało, irański reżim musi być gotowy do ustępstw” – podkreślił Jean-Noël Barrot. Francuski minister spraw zagranicznych uczestniczył gościnnie w posiedzeniu niemieckiego rządu.