54 uczniów szkół ponadpodstawowych wzięło udział w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, który odbył się dzisiaj w zielonogórskiej „Budowlance”. Uczestnicy mieli do rozwiązania kilkadziesiąt pytań, związanych m.in. z tworzeniem dokumentacji projektowej, historią architektury oraz bezpieczeństwem na budowie.

W konkursie wzięli udział uczniowie z trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Laureaci przejdą do etapu centralnego, który odbędzie się w kwietniu w Poznaniu:

– Uczestnicy musieli wykazać się rozległą wiedzą dotyczącą budownictwa – przyznaje Bogusław Pabierowski, przewodniczący komitetu okręgowego olimpiady:

– Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych ma długoletnią tradycję – dodaje Małgorzata Ragiel, dyrektorka zielonogórskiej „Budowlanki”:

Wyniki konkursu uczestnicy poznają za kilka tygodni.