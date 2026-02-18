Zima w Lubuskiem nie odpuszcza. Gminna ogrzewalnia przy ulicy Tkackiej w Lubsku dostępna jest dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności przez całą dobę. Jedynym warunkiem korzystania z obiektu jest bycie trzeźwym.

Przebywający w ogrzewalni mają dostęp do całego zaplecza. – Każdy, kto tu przyjdzie ma udostępnione pokoje i sanitariaty. Można również korzystać ze świetlicy oraz aneksu kuchennego, który umożliwia przygotowanie, czy podgrzanie posiłków oraz ciepłych napojów – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Dodajmy, że placówka będzie miała charakter całoroczny, aby zapewnić wsparcie osobom najbardziej potrzebującym.