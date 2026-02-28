Nadleśnictwo Rzepin ma jedyną w Polsce Leśną bazę lotniczą. Pełni ona kilka funkcji. Między wiosną a jesienią jest zwykłym lądowiskiem, ale stałe budynki pozwalają prowadzić zajęcia cały rok. Działa tu również stacja meteorologiczna.

– Dzięki temu, że jesteśmy wszechstronni i unikalni to prowadzimy współpracę z wieloma służbami – informuje Anna Gandecka, rzeczniczka Nadleśnictwa Rzepin.

Pracownicy rzepińskiego nadleśnictwa za zgodą Urzędu Lotnictwa Cywilnego, po zakończonych szkoleniach przeprowadzają egzaminy. Ich zdanie warunkuje otrzymanie certyfikatu umożliwiającego wykorzystywanie dronów.