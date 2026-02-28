Max Kirmis patronem roku 2026 we Wschowie. Uchwałę w tej sparwie podjęli miejsowi radni. Przemysław Wojciech, dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej.
Rok Kirmisa to we Wschowie wiele wydarzeń, między innymi otwarcie w marcu wystawy numizmatycznej.
"Antykomunistyczne organizacje młodzieżowe na terenie Wschowy w okresie stalinowskim" to temat wykładu, jaki w najbliższą sobotę odbędzie się w Muzeum...
Dwunastu przedstawicieli lokalnych samorządów podpisało w Lesznie petycję w sprawie budowy łącznika od węzła Głogów Zachód na S-3 do drogi...
28 lutego w Warszawie odbędą się centralne obchody 82. rocznicy zagłady polskich mieszkańców Huty Pieniackiej. 28 lutego 1944 roku oddziały SS...
Zbliża się 82. rocznica zagłady polskich mieszkańców Huty Pieniackiej. 28 lutego 1944 roku oddziały SS Galizien i ukraińskich nacjonalistów zamordowali większość...
O połowę wzrosła liczba bezrobotnych na terenie powiatu wschowskiego. W ostatnich latach było zarejestrowanych około 800 osób, ale w tym...
Małgorzata Gośniowska - Kola, prezes Stowarzyszenia "Huta Pieniacka", wystosowała list otwarty do strony ukraińskiej w sprawie ekshumacji ofiar ludobójstwa w...
