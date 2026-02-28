Ryszard Skałba żegna się z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. 1 marca przechodzi na emeryturę. Dzisiaj poprowadzi ostatnią wycieczkę turystów zainteresowanych historią tego miejsca.

– Nie przypuszczałem, że będę kiedyś dyrektorem muzeum, które powstanie na gruzach kostrzyńskiego Starego Miasta, ale miejsce to przyciągało moją uwagę od zawsze – mówi Ryszard Skałba.

Od jutra Muzeum Twierdzy Kostrzyn kierować będzie Julianna Sójkowska-Socha. Dotychczas zatrudniona była w kostrzyńskim muzeum na stanowisku archeologa.