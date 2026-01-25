W okolicach Kargowej upamiętniono 81. rocznicę „marszu śmierci” i jego ofiary.

Na początku 1945 roku w obliczu zbliżającego się frontu, Niemcy rozkazali ewakuację obozów jenieckich w Sławie. Tak chcieli zatuszować ślady swojej zbrodniczej działalności. Setki żydowskich więźniarek wyruszały pieszo w głąb Rzeszy. Po drodze były egzekucje – mordowano kobiety niezdolne do dalszego marszu.

Retransmisja uroczystości rocznicowych po godz. 14:05 w audycji „Historie pisane na nowo…”