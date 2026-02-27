Ponad 100 nowych żołnierzy złożyło przysięgę wojskową przy zielonogórskim ratuszu. Rekruci zasilą szeregi 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przyjęcie do wojska było poprzedzone odbyciem 16-dniowego szkolenia, realizowanego w ramach „Ferii z WOT”.

Rota przysięgi wojskowej została wypowiedziana przez wszystkich nowych żołnierzy. Czterech z nich dotykało w tym momencie Sztandaru Wojska Polskiego:

– Przysięga wojskowa odbyła się w centrum miasta, aby zachęcić mieszkańców do wstępowania w nasze szeregi – mówi płk Leszek Giergielewicz, dowódca 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej:

– Moment odczytania roty przysięgi to deklaracja służby naszej Ojczyźnie – twierdzi ks. por. Wojciech Nowak, kapelan 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej:

– Złożenie przysięgi jest niezbędne do pełnienia służby – dodaje kpt. Tomasz Kozłowski, oficer prasowy 15 Lubuskiej Brygady OT:

– Żołnierze dbają o bezpieczeństwo także naszego miasta – przyznaje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

W czasie pokoju żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają lokalne społeczności w sytuacjach kryzysowych i klęskach żywiołowych oraz uczestniczą w różnych szkoleniach.