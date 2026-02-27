Ponad 350 tysięcy złotych stracili w ostatnich dniach mieszkańcy powiatu zielonogórskiego, którzy padli ofiarą oszustów – informuje Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze.

156 tysięcy złotych straciła 40-latka, która uwierzyła fałszywej pracownicy banku i przekonana, że ratuje swoje oszczędności wpłaciła pieniądze do bitomatu na konto przestępców.

Z kolei 60-letnia kobieta zainwestowała 50 tysięcy złotych po tym, jak w mediach społecznościowych zobaczyła reklamę rzekomych akcji spółki Skarbu Państwa. Pieniądze przepadły, gdy próbowała je wypłacić.

To jednak nie wszystkie przestępstwa. W Zielonej Górze dwaj mężczyźni podający się za hydraulików okradli także mieszkanie starszych kobiet, wynosząc około 150 tysięcy złotych.

Policja apeluje o ostrożność, nieufność wobec obietnic szybkiego zysku i niewpuszczanie do domu nieznanych osób.