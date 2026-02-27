Od przyszłego tygodnia duże zmiany dla kierowców. Szybciej będzie można ubiegać się o prawo jazdy. Sprawdzamy, co na to gorzowianie.

Od 3 marca wchodzą nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego. Jedną z głównych zmian jest to, że prawo jazdy będą mogły uzyskać osoby, które skończyły 17 rok życia. Warunek jest taki, że przez pół roku lub do ukończenia pełnoletności, będą mogły prowadzić auto pod opieką doświadczonego kierowcy. Gorzowski WORD jest już gotowy na zmiany. „Spodziewamy się, że chętnych może być więcej niż dotychczas” mówi Grzegorz Duszkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie.

O to czy zmiany są dobre dla kierowców zapytaliśmy ekspertów w tej dziedzinie. „Na pewno ważne jest zdobywanie doświadczenia” mówi Krystian Sudak z Automobilklubu Gorzowskiego.

A co o zmianach przepisów sądzą gorzowianie? Tutaj zdania są podzielone.

To nie koniec zmian, bo od 3 marca kierowcy, którzy w terenie niezabudowanym przekroczą prędkość o ponad 50 km/h stracą prawo jazdy na trzy miesiące. Wcześniej ten przepis obowiązywał jedynie w terenie zabudowanym.