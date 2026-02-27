Prawie 39 mln złotych dostał Gorzów na inwestycje wspierające retencję – informuje magistrat. W mieście powstaną nowe zbiorniki retencyjne przy ul. Saperów, Dobrej i Wiśniowej. Będzie więcej terenów zielonych w miejscu dotychczas utwardzonych nawierzchni, zielone przystanki, a przy ul. Rejewskiego – w miejscu betonowego placu – powstanie parking na prawie 300 miejsc z częściowo przepuszczalną nawierzchnią.

W ramach projektu w kilkudziesięciu miejscach pojawią się nowe nasadzenia: m.in. na Górczynie, w Wawrowie, na os. Staszica i Słonecznym w Śródmieściu, Chróściku, na Wieprzycach, Zamościu, Zakanalu. Przy przystankach komunikacji miejskiej wykonane zostaną rozszczelnienia. Powstanie 30 rabat m.in. przy ul. Jagiełły, Mieszka I, Dekerta, Chrobrego oraz 16 rabat w miejscach rozszczelnień chodników m.in. przy Chrobrego, Warszawskiej czy ul. Grobla. Na kilkudziesięciu wiatach przystankowych zamontowane zostaną zielone dachy.

Betonowy parking przy ul. Rejewskiego zostanie przebudowany. Kierowcy zyskają ponad 270 zmodernizowanych miejsc parkingowych, cztery do ładowania pojazdów elektrycznych i 12 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Powstaną nowe miejsca parkingowe na specjalnej powierzchni pozwalającej na swobodny przepływ wody. Powstanie także wiata rowerowa z panelami fotowoltaicznymi do ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych.

Projekt zakłada budowę zbiorników retencyjno-rozsączających wody opadowej m.in. w ul. Saperów, Artylerzystów, czy Wiśniowej. Tereny przyległe do ul. Dobrej i Kostrzyńskiej zostaną zabezpieczone przed skutkami ulew.