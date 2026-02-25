Narasta sprzeciw mieszkańców wobec budowy kolejnego bloku między istniejącą już zabudową wielorodzinną na Górczynie. Chodzi o działki w rejonie ulicy Wróblewskiego – jak twierdzą gorzowianie nowy blok zabierze im światło i negatywnie wpłynie na komunikację w tamtym miejscu.

W tej sprawie do urzędu trafiła interpelacja radnych, w której pytano m.in. o etapy postępowania i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jak się okazuje, dla omawianych działek takiego planu nie ma, a to oznacza, że inwestycja może być realizowana na podstawie warunków zabudowy. W tej chwili miasto nie może jej więc wstrzymać – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy z gorzowskiego magistratu.

Jak przyznają urzędnicy: obecnie trwają prace i analizy dotyczące tego, czy nowy blok w ogóle pasuje do tego miejsca.

Nowy blok miałby powstać między budynkami przy ulicy Wróblewskiego 17 i 19.