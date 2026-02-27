Ferie w lubuskim dobiegają końca. Sprawdzamy, jak spędziły je dzieci z Gorzowa.

To już ostatnie dni zimowej przerwy – województwo lubuskie jako ostatnie w Polsce kończy ferie i od przyszłego tygodnia dzieci powrócą do szkolnych ławek. Postanowiliśmy więc zapytać najmłodszych mieszkańców Gorzowa jak spędzili dwa wolne tygodnie.

Dzieci rozpoczną naukę już w poniedziałek, tym samym zaczynając II semestr. Czy cieszą się z powrotu do szkół?

Kolejna przerwa od nauki szkolnej w kwietniu na Wielkanoc, która w tym roku przypada na 5 i 6 kwietnia.