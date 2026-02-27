Rośnie liczba interwencji zielonogórskiego Pogotowia Ratunkowego. W ubiegłym roku karetki wyjeżdżały 18 tysięcy 670 razy. Dla porównania – rok wcześniej 17 tysięcy 300, a w 2023 roku – nieco ponad 16,5 tysiąca.

Pogotowie z założenia interweniuje w sytuacjach nagłych, zagrożenia zdrowia i życia a nie zawsze tak jest – mówił dzisiaj antenie Radia Zielona Góra Marcin Gałecki, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze:

W statystykach wyjazdowych pogotowia najczęściej pojawiają się: nadciśnienie, bóle w klatce piersiowej i bóle brzucha. Jeśli chodzi o czas dojazdu, bywa, że karetka napotyka na przeszkody – ocenił Marcin Gałecki:

Obecnie w zielonogórskiej stacji Pogotowia Ratunkowego jest 7 zespołów ratownictwa medycznego. Marcin Gałecki był gościem Rozmowy o 9.00.