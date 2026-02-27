Lubuskie Winnicę mają kobiecą twarz. W studiu Radia Zachód pojawia się: Renata Wcisło z Winnicy Saganum oraz Barbara Buczek z Winnicy Pod Lipą – aktywne członkinie Izby Gospodarczej Lubuskich Winnic, w której kobiety stanowią dziś realna sile. Porozmawiamy o tym, jak kobiety działają w winnicach: jako właścicielki, współwłaścicielki, menedżerki, winiarki i animatorki życia lokalnego. O tym, że winiarstwo to znacznie więcej niż degustacja. To historia, kultura, turystyka, tradycje rodzinne, ale też sztuka i działania społeczne. Opowiemy również o wystawie „Lubuskie winiarki”, prezentującej kobiety związane z regionalnymi winnicami.